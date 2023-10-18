Байден проситиме у Конгресу «безпрецедентний пакет допомоги» для Ізраїлю

Президент США Джо Байден під час візиту в Ізраїль заявив, що звернеться до Конгресу США за «безпрецедентним пакетом допомоги» для захисту ізраїльської держави від ворогів. Він порівняв напад бойовиків ХАМАС із Голокостом і додав, що цього разу «світ не заплющить очі».

При цьому він пообіцяв $100 мільйонів палестинцям у секторі Гази й на Західному березі річки Йордан. Гроші підуть на гуманітарну допомогу, але є умови — вона не повинна потрапити до рук терористів. Байден також обговорив із владою Ізраїлю шлях доставки гуманітарної допомоги з Єгипту до сектору Гази.

«Я попросив ізраїльський уряд, з яким я зустрічався вранці, погодитися на доставку життєво необхідної гуманітарної допомоги цивільним особам у Газі, виходячи з розуміння того, що це перевірятиметься, а також що допомога має надходити до цивільних, а не до ХАМАСУ», — вказав президент США.

Глава Білого дому також поінформував, що Сполучені Штати перекидають у регіон потужні сили, в тому числі дві авіаносні групи з метою стримування агресії та недопущення розширення конфлікту.

Водночас Байден закликав громадян Ізраїлю «не піддаватися люті» та памʼятати, що «більшість палестинців — це не ХАМАС».

«Після 11 вересня ми були розлючені в Сполучених Штатах. І хоча ми прагнули справедливості й досягли її, ми також припускалися помилок», — додав американський лідер.