СБУ повідомила про підозру російському спецпризначенцю, який готував теракт у київському метро

Служба безпеки зібрала доказову базу на засекреченого російського спецслужбіста, який планував теракт у центрі Києва у 2014 році та організував вибух «банки з медом» на блокпості ЗСУ поблизу Луганська у 2015 році.

Фігурантом є майор Костянтин Маслянко з позивним «Мексиканець» — кадровий співробітник однієї з найбільш засекречених російських спецслужб — Сил спеціальних операцій Міноборони рф.

На початку антитерористичної операції на сході України він прибув до тимчасово окупованого Луганська, щоб створити диверсійно-розвідувальні групи для подальших завдань проти України.

Встановлено, що зловмисник діяв під керівництвом командувача Сил спецоперацій рф Валерія Флюстікова та ексохоронця путіна Олексія Дюміна, який тоді був командиром спецпризначенців російського ГРУ.

Саме за їхньою вказівкою Маслянко завербував мешканку Луганська, яка мала вчинити підрив у центрі Києва. Для його підготовки фігурант спорядив жінку вибуховим пристроєм, відпрацював легенду та організував її виїзд до столиці нашої держави.

Втім, співробітники СБУ викрили терористку та затримали її наприкінці 2014 року поблизу станції метро у Києві, де вона намагалась залишити сумку із 3 кг тротилу та електродетонатором.

Крім того, українські спецслужби встановили причетність підрозділу «Мексиканця» до організації теракту у Станиці Луганській у січні 2015 року.

Тоді вони завербували місцеву особу, щоб принести на блокпост ЗСУ трилітрову банку з медом та вибухівкою.

Унаслідок підриву загинув українських військовий, а двоє дістали поранення. Згодом співробітники Служби безпеки затримали виконавця теракту і зібрали достатню доказову базу, щоб він отримав реальний термін увʼязнення.

За наявними даними, після початку повномасштабного вторгнення рф «Мексиканця» також залучили до розвідувально-підривної діяльності проти України і він перебуває на тимчасово окупованій частині на сході нашої держави.

Маслянку повідомили про підозру за статтями:

ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання та передача вибухового пристрою).

Зловмисник перебуває на непідконтрольній Україні території.