Російські війська вдарили ракетами по передмістю Дніпра. Є жертви

Російські війська вдарили ракетами по передмістю Дніпра.
Про це повідомили голова області Сергій Лисак і мер Дніпра Борис Філатов.
Удари прийшлися на приватний сектора селища Обухівка, що межує з Дніпром. Зруйновані щонайменше шість будинків. Попередньо, загинула одна людина. Ще троє дістали поранення.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував наслідки удару.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що загинула 31-річна жінка. Четверо людей травмовані. На місці працюють рятувальники, поліція та медики.
Наслідки атаки уточнюють.
- У ніч на 18 жовтня росія вдарила шістьма ракетами по Запоріжжю. Одна з них поцілила по багатоповерховому будинку в центральній частині міста. Попередньо, там повністю зруйновані вісім квартир. Наразі відомо про двох загиблих і трьох поранених, ще трьох людей вважають зниклими безвісти.
- Також уночі росіяни обстріляли Бериславський район на Херсонщині, попередньо, керованими авіабомбами. Окупанти поцілили по приватному дворищу — загинув чоловік.