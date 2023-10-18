Російські війська вдарили ракетами по передмістю Дніпра. Є жертви

Російські війська вдарили ракетами по передмістю Дніпра.

Про це повідомили голова області Сергій Лисак і мер Дніпра Борис Філатов.

Удари прийшлися на приватний сектора селища Обухівка, що межує з Дніпром. Зруйновані щонайменше шість будинків. Попередньо, загинула одна людина. Ще троє дістали поранення.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував наслідки удару.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що загинула 31-річна жінка. Четверо людей травмовані. На місці працюють рятувальники, поліція та медики.

Наслідки атаки уточнюють.