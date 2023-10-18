Генштаб: Минулої доби росія втратила 6 гелікоптерів, літак і 620 військових

Минулої доби російська армія втратила приблизно 620 військових, 2 танки, 15 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, один літак і 6 гелікоптерів. Загалом на війні в Україні вже загинули 290 050 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Сили оборони продовжують наступ у напрямку Мелітополя і поблизу Бахмуту.

Українські бійці відбили понад 15 атак противника на околицях Синьківки, Іванівки та Кислівки (Харківська область), ще девʼять атак біля Надії на Луганщині. Ворог намагався повернути втрачені позиції біля Кліщіївки, успіху не мав.

Окупанти намагаються оточити Авдіївку. Українські війська відбили пʼять атак у цьому районі. Сили оборони відбили понад 20 ворожих атак в районі Марʼїнки та Новомихайлівки на Донеччині.

Українська авіація завдала 15 ударів по скупченнях російських військ, озброєння та техніки, тричі вдарила по зенітно-ракетних системах окупантів.

Українські ракетні війська уразили пʼять командних постів, район зосередження військ, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та артилерійську систему росіян.