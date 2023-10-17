Канада запровадила санкції проти девʼяти людей з Молдови, які повʼязані з олігархами-втікачами Владом Плахотнюком та Іланом Шором. У списку:

голова Партії регіонів Молдови Олександр Калінін;

кримінальний авторитет Григорій Карамалак;

представники неконституційної партії «Шор» Валерій Клименко, Марія Албот, Сергій Бургуджі та Ігор Хіміч;

голова телекомпанії Telesistem TV SRL, яка володіє телеканалами Primul in Moldova й Accent TV Аріна Коршикова;

Віра Плахотнюк;

Тетяна Платон.

Вони не зможуть проводити фінансові транзакції в Канаді, їхні активи заморозять. Також канадцям заборонили надавати цим особам фінансові послуги.

Їх звинувачують у тому, що вони підтримують вторгнення росії в Україну, — «це не залишиться безкарним». Таким чином Канада підтверджує підтримку Молдови й України, «які захищають свою незалежність, права і свободу від агресивних дій Кремля».

Також Канада запровадила санкції проти шести молдавських телеканалів, які тимчасово позбавили ліцензій: TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova і RTR Moldova. Ці канали «активно просувають і поширюють російську дезінформацію, щоб виправдати агресивну війну росії проти України».