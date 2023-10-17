Bloomberg оновив перелік найбагатших людей світу

Bloomberg оновив індекс мільярдерів світу станом на жовтень 2023 року. На першому місці залишився американський мільярдер Ілон Маск, а на друге місце потрапив засновник Amazon Джефф Безос, обійшовши керівника групи з виробництва предметів розкоші LVMH Барнара Арно.
Від початку 2023 року статки Безоса зросли на $49,3 мільярда і становлять $156 мільярдів. Водночас Арно за рік втратив $6,95 мільярда — тепер його статки оцінюють на рівні $155 мільярдів. Акції Amazon зросли в ціні, тоді як LVMH, навпаки, упали.
Ілон Маск за рік збільшив статки на $96,8 мільярда і тепер має $234 мільярди.
- У квітні 2023 видання Forbes у своєму щорічному списку мільярдерів світу зазначило, що майже половина мільярдерів збідніли за рік. Однак там перше місце здобув Бернар Арно, посунувши Ілона Маска.
- У минулому жовтні Bloomberg підрахував, що статки генерального директора компанії Meta Марка Цукерберга зменшилися на $100 мільярдів за 13 місяців — це було найбільше падіння статків серед світових мільярдерів.
- Рейтинги Forbes і Bloomberg оновлюються в реальному часі на основі вартості акцій найбільших компаній.