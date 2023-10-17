Bloomberg оновив перелік найбагатших людей світу

Bloomberg оновив індекс мільярдерів світу станом на жовтень 2023 року. На першому місці залишився американський мільярдер Ілон Маск, а на друге місце потрапив засновник Amazon Джефф Безос, обійшовши керівника групи з виробництва предметів розкоші LVMH Барнара Арно.

Від початку 2023 року статки Безоса зросли на $49,3 мільярда і становлять $156 мільярдів. Водночас Арно за рік втратив $6,95 мільярда — тепер його статки оцінюють на рівні $155 мільярдів. Акції Amazon зросли в ціні, тоді як LVMH, навпаки, упали.

Ілон Маск за рік збільшив статки на $96,8 мільярда і тепер має $234 мільярди.