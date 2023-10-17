Парламент у першому читанні проголосував за скасування мораторію на податкові перевірки. Це одна з вимог МВФ

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт № 10016-д про скасування мораторію на проведення податкових перевірок.

Перевірки мають повернути з 1 листопада, але дату, найімовірніше, змінять, пояснює народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Документальні планові перевірки можуть стосуватися платників, які за 2021 рік:

мали у два рази більшу дебіторську заборгованість, ніж кредиторську;

мали рівень сплати податку на прибуток менший за 50% по галузі та ПДВ менший за 50% по галузі;

річний дохід яких перевищує 10 мільйонів гривень, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.

Не повертаються перевірки для:

ФОПів першої та другої групи до 1 серпня 2024 року;

підприємств на окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.

Железняк наголошує, що ухвалення цього законопроєкту — це одна з головних вимог Міжнародного валютного фонду.