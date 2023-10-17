Міноборони спростило процедуру списання майна в ЗСУ. Як це працюватиме

Міністерство оборони дозволило списувати втрачене у бою військове майно за спрощеною процедурою. Відповідний наказ підписав Рустем Умєров.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на прикладі дронів пояснив, що за бійцем закрпілюють певну кількість дронів, і якщо вони пошкодились, то їх спершу треба списати і тільки тоді можна отримати нові. Нюанс полягав у тому, що це списання могло тривати до шести місяців, а тепер його скоротили до 2 — 3 тижнів.

Раніше для списання потрібно було 40 документів, а тепер достатньо лише два: акт про проведення пуску у ході бойових дій та акт якісного технічного стану.

Командири рот, батальйонів і бригад можуть списати знищене майно вартістю до 1,5 мільйона гривень без погодження з вищим керівництвом. Дрони-камікадзе й інші ударні БпЛА можна списати без розслідування, а деталі пошкодженої техніки — використати для модернізації та відновлення інших безпілотників.