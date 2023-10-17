Уночі Сили ППО збили над Україною шість дронів Shahed і ракету Х-59

Уночі проти 17 жовтня росіяни випустили по Україні шість ударних безпілотників Shahed з окупованого Криму та одну керовану авіаційну ракету Х-59 з літака Су-34, що летів над окупованою Херсонщиною.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Сили ППО знищили ці цілі на південному напрямку.
На східному напрямку ворог випустив дві зенітні керовані ракети С-300.
Усі шість Shahed цієї ночі збили над Одещиною, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.
Уламки впали в Одесі, у районі яхт-клубу, і пошкодили приватне майно — школу вітрильного спорту, ангар та декілька плавзасобів. Загиблих та постраждалих немає.