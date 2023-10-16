За тиждень українські бійці на Донеччині збили три ворожих штурмовики Су-25

Бійці Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» на Донеччині за тиждень знищили вже три ворожих штурмовики Су-25. Генштаб раніше звітував про збиття двох — 10 і 13 жовтня.

Про це повідомив командувач Олександр Тарнавський.

За його словами, упродовж 15 жовтня втрати ворога на цьому напрямку склали 472 людини. Також там знищили 36 одиниць військової техніки противника, зокрема літак Су-25.