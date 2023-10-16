Сара Джессіка Паркер продюсуватиме документальний фільм про українських артистів балету

Американська акторка Сара Джессіка Паркер продюсуватиме документальний фільм Front Row про українських артистів балету.

Про це повідомляє Variety.

«‎Перший ряд» / Front Row розповість про життя групи українських танцюристів в еміграції у складі балетної трупи United Ukrainian Ballet. Після одного з виступів, виконання версії «Жизель» Олексія Ратманського у Вашингтоні, один із провідних артистів Алексіс потоваришував з Олександром, фронтовиком, який втратив обидві ноги в бою проти росіян. Зрештою, герой приєднується до балетної трупи.

«Надати цим танцюристам міжнародну платформу, щоб вони могли розповісти свої історії через силу, красу та жорстокість балету, — велика честь», — каже Паркер, яка нині є віцеголовою ради директорів Нью-Йоркського міського балету.