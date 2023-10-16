Українські сили ППО знищили дві ракети Х-59 та 11 дронів Shahed

Уночі проти 16 жовтня росіяни атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер М», пʼятьма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 12 ударними безпілотниками Shahed.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Авіаційними ракетами окупанти атакували північні та східні регіони України, а дрони направили у різних напрямках, зокрема на захід.

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Сили ППО знищили дві ракети Х-59 та 11 дронів Shahed.