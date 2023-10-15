У Лівані в штаб-квартиру ООН влучила ракета

У штаб-квартиру Організації Обʼєднаних Націй у ліванському місті Ен-Накура влучила ракета.

Про це повідомили Тимчасові сили ООН у Лівані.

ООН перевіряє, звідки випустили цю ракету. Ніхто не постраждав.

«Ми закликаємо всі залучені сторони припинити вогонь і дозволити нам як миротворцям допомогти знайти рішення», — йдеться в дописі Тимчасових сили ООН у Лівані.

Там також нагадали, що атаки на цивільних і персонал ООН є порушенням міжнародного права і може бути кваліфіковано як воєнні злочини.