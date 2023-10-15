«Укрзалізниця» відкрила новий рейс до Варшави

«Укрзалізниця» відкрила новий залізничний рейс до Варшави зі Львова через хабову станцію Рава-Руська.

Про це пише пресслужба перевізника.

Пасажири зі Львова, Івано-Франківська, Стрия, Коломиї, Калуша, Брюховичів та Жовкви можуть доїхати до Рави-Руської дизель-поїздом по українській колії ширини 1 520 мм.

А на станції Рава-Руська чекає пересадка на поїзд польського перевізника SKPL європейської колії (1 435 мм). Ним можна доїхати до Любліна або Варшави.

За рейс в одному напрямку обидва поїзди перевозитимуть близько 200 пасажирів. Є місця 1 та 2 класу.

Час у дорозі від Львова до Варшави — близько 9 годин, а вартість квитка стартує від 1 188 гривень. Квитки доступні в застосунку «Укрзалізниці», на сайті, чат-боті та в касах вокзалів.