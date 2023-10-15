Генштаб: Сили оборони України знищили 880 окупантів і 8 російських танків за добу

За минулу добу між українськими й російськими військами відбулося 60 боєзіткнень. За цей час росія втратила 880 окупантів, вісім танків, 33 артилерійські системи та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Авдіївському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону — українці відбили 15 атак у районах Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області. Тим часом у районі Марʼїнки українські військові відбили понад десять атак.

На Купʼянському напрямку бійці відбили десять атак окупантів у районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони стримують наступ росіян у районах Макіївки, Серебрянського лісництва Луганської області та Торського Донецької області. Тут захисники відбили сім атак. Водночас українські воїни штурмують південніше Бахмуту, завдаючи ворогу втрат.

На Запорізькому напрямку окупанти пʼять разів безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Роботиного та Вербового Запорізької області.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ