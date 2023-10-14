ВМС: росія «розосереджує» флот, виводячи кораблі із Севастополя

Росія розосереджує свій флот і відводить кораблі від Севастополя в Новоросійськ, Феодосію та Керч. Є навіть версія відправки частини кораблів в Абхазію.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

За словами Плетенчука, у росії також виникли проблеми з «причальним фронтом». «Не вистачає пірсів, щоб ці одиниці розмістити. І в результаті деякі, що їх їм не так шкода, вони відправили назад до Севастополя. Це катери «Серна» і кілька буксирів», — сказав він.

Вочевидь розосередження кораблів повʼязане з недавніми атаками українських дронів.

Міністерство оборони Великої Британії 14 жовтня писало, що армія рф боїться втратити Чорноморський флот, тому ризик залишитися без кораблів «перевищує бажання Москви блокувати український експорт Чорним морем». Флот, скоріш за все, «подвоїв свою оборону» і намагається не тримати кораблі групами.