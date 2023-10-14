Сили оборони за добу ліквідували майже тисячу окупантів. Росіяни намагаються прорвати оборону на Авдіївському напрямку

На Авдіївському напрямку росіяни намагаються прорвати оборону, проте безуспішно.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на ранок 14 жовтня.

Сили оборони відбили майже 20 атак в районах Авдіївки, Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського і Нетайлового Донецької області.

На Запорізькому напрямку росіяни безуспішно намагались відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області. На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують наступ, завдають окупантам втрат у живій силі та техніці, виснажують їх.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ росіян в районі Макіївки Луганської області, тут відбили понад 5 атак окупантів.

На Бахмутському напрямку українські військові продовжують штурмувати південніше Бахмуту і закріплюються на досягнутих рубежах.

Щодо втрат, то за добу 13 жовтня Сили оборони ліквідували 970 окупантів (286 890 з початку повномасштабного вторгнення), 24 бойові броньовані машини, 26 артилерійських систем і 9 танків.