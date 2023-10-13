В Україні залишився один літак авіакомпанії Wizz Air. Як його вивезти — поки не знають

В угорської бюджетної авіакомпанії Wizz Air залишився в Україні один літак, він у доброму стані, але поки що безпечно вивезти його не можуть.

Про це повідомив виконавчий директор авіакомпанії Йожеф Вараді в інтервʼю італійському виданню LʼEconomia.

Авіакомпанія змогла «врятувати» один літак у Львові. Залишилося три: з двох вдалося привезти двигуни до Польщі. «Залишилося забрати один, він у доброму стані, але ми поки що не можемо безпечно вивезти його з країни», — розповів Вараді.