Нідерланди вирішили додатково посилити українську ППО

Нідерланди вирішили посилити українську протиповітряну оборону.

Про це 13 жовтня повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який перебуває в Одесі з візитом.

«Є нове рішення Нідерландів для посилення української ППО. Обговорили наші подальші можливі кроки щодо коаліції F-16, у якій Нідерланди відіграють лідерську роль, і щодо інших аспектів оборонної співпраці», — зазначив Зеленський.

Він уточнив, що Україна щомісяця отримує системи ППО, а також звернувся до окремих країн, у яких мало таких систем, аби їх надали хоча б на зимовий період.

Рютте уточнив, що Нідерланди передадуть додаткові ракети Patriot. «Ми свідомі того, що з наближенням зими росія захоче завдати якомога більше шкоди Україні», — додав він.

Нідерланди також допоможуть Україні отримати патрульні кораблі, аби зерновий коридор у Чорному морі залишався безпечним.