Жінка, яка наводила ракети на оборонні підприємства Кіровоградської області, отримала довічне увʼязнення

Жінку, яка передавала росіянам локації військової та критичної інфраструктури на Кіровоградщині, засудили до довічного увʼязнення.

Про це Служба безпеки України повідомила 13 жовтня.

Жінку визнали винною в державній зраді в умовах воєнного стану. За її координатами російські окупанти неодноразово ракетами атакували область. Серед основних цілей росіян були підприємства «Укроборонпрому» і нафтопереробної галузі.

СБУ

Жінка — мешканка Олександрійського району, яку ФСБ дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення рф. Для збору розвідданих вона об’їжджала територію області й приховано фіксувала розташування українських об’єктів з прив’язкою до місцевості. Відтак пересилала інформацію «звʼязковому» — бойовику, який воює на східному фронті. Далі він передавав інформацію своєму російському куратору з ФСБ. Агентку росії затримали в березні 2023 року, коли вона фотографувала один із місцевих заводів.

СБУ