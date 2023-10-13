У 2025 році Starlink може запрацювати напряму з телефонів. SpaceX уже запустила сайт про це

Starlink планує запускатися на мобільних телефонах, що підтримують стандарт 4G LTE. Компанія SpaceX уже запустила сайт із рекламою майбутньої послуги.

На ньому повідомляють, що у 2024 році послуга Direct to Cell підтримуватиме текстові повідомлення, а в 2025-му додадуть голосові та інші дані.

The Verge

«Direct to Cell працює з наявними телефонами LTE скрізь, де видно небо. Не потрібно оновлювати апаратне забезпечення чи [завантажувати] спеціальні програми — він забезпечить безперешкодний доступ до тексту, голосу і даних», — йдеться на сайті SpaceX.

The Verge

Компанія, що належить американському мільярдеру Ілону Маску, оголосила про запуск цієї послуги ще минулого року разом з американським партнером T-Mobile, пише The Verge.

Імовірно, новий сервіс працюватиме відносно повільно порівняно з наземним звʼязком — зі швидкістю від 2 до 4 мегабіт на секунду, але його перевагою буде ширина покриття.

У минулорічному пресрелізі T-Mobile обіцяла, що нова послуга буде доступна «майже всюди в континентальній частині США, на Гаваях, у частинах Аляски, Пуерто-Ріко та в територіальних водах, навіть поза сигналом мережі T-Mobile».