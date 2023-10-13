В окупованому Мелітополі партизани підірвали залізничну колію. Пошкоджено потяг, який віз боєприпаси

У тимчасово окупованому місті Мелітополь Запорізької області рух опору відрізав окупантів від поставок боєприпасів і палива.

Інформацію Сили оборони підтвердили 13 жовтня.

Уранці 13 жовтня, о 07:30, воїни підірвали залізничну колію — пошкоджене залізничне полотно і потяг, який доставляв боєприпаси та паливо для армії рф.

Додаткову інформацію про втрати росіян встановлюють.

Центр національного спротиву повідомляв, що підірвати вдалося потяг, який щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку — пошкоджену техніку, награбованв залізну руду, зернову продукцію та інше майно. Внаслідок вибуху пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз.

Це вже десята успішна диверсія на залізниці за 2023 рік у Запорізькій області.