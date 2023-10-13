Російські війська обстріляли Покровськ. Є загиблий та 13 поранених

Війська росії обстріляли середмістя Покровська (Донецька область). Щонайменше одна людина загинула, ще 13 людей поранені.

Про це повідомляють Нацполіція, прокуратура та в. о. начальника Донецької ОВА Ігор Мороз.

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За попередніми даними, місто атакували двома ракетами з комплексу «Іскандер-М». Обстріл стався близько 08:30. Зруйновані дві адмінбудівлі. Рятувальники під завалами шукають вцілілих.

У прокуратурі уточнили, що загинув чоловік. Серед поранених — 8 співробітниць державної установи та дві відвідувачки.