Британський регулятор дозволив Microsoft купити розробника ігор Activision Blizzard

Управління конкуренції та ринків Великої Британії (CMA) дозволило корпорації Microsoft купити розробника відеоігор Activision Blizzard за майже $69 мільярдів.

Про це пише The Guardian.

Ще у квітні британський регулятор блокував угоду купівлі через те, що вона порушила б конкуренцію на ринку відеоігр, оскільки Microsoft могла б зробити проєкти Blizzard своїми ексклюзивами. Угоду переглянули, і тепер вона передбачає, що Microsoft передасть права компанії Ubisoft на реалізацію ігр Blizzard через хмарні послуги за межами Європи. Регулятора це влаштувало.