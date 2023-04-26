Британський регулятор заблокував придбання Microsoft розробника ігор Activision Blizzard

Британський антимонопольний орган заблокував придбання Microsoft розробника ігор Activision Blizzard. Там кажуть, що це порушить конкуренцію на ринку відеоігр.

Про це пише Bloomberg.

Управління з конкуренції та ринків зазначило, що продаж деяких ігор, наприклад Call of Duty, не вирішить проблеми угоди, як і обіцянка дозволити конкурентам продавати ігри на своїх платформах.

«Microsoft уже займає сильну позицію та має перевагу перед іншими конкурентами у сфері хмарних ігор. Ця угода зміцнить цю перевагу, даючи можливість підірвати нових та інноваційних конкурентів», — сказав Мартін Коулман, голова незалежної групи експертів, яка проводила це розслідування.

На думку регулятора, придбання Activision Blizzard призведе до зростання цін, зменшення конкуренції та інноваційності.