Країни G7 заморозили $280 мільярдів російських активів. Їх планують тримати до виплати репарацій Україні

Країни «Великої сімки» зобовʼязалися тримати $280 мільярдів російських активів, допоки рф не компенсує Україні завдані вторгненням збитки.

Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів і керівників центральних банків G7.

Очільники Мінфінів і центробанків вивчатимуть «усі можливі шляхи надання допомоги Україні відповідно до правових систем і міжнародного права», зокрема з використанням заморожених активів.

Робоча група з питань російських еліт, довірених осіб й олігархів (REPO), утворена за ініціативи G7, ще уточнюватиме вартість активів, оскільки $280 мільярдів — це приблизна сума.

Країни G7 також пообіцяли нові санкції та інші економічні заходи для подальшого підриву «спроможності росії вести незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну».