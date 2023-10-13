Країни G7 заморозили $280 мільярдів російських активів. Їх планують тримати до виплати репарацій Україні

Країни «Великої сімки» зобовʼязалися тримати $280 мільярдів російських активів, допоки рф не компенсує Україні завдані вторгненням збитки.
Про це йдеться у спільній заяві міністрів фінансів і керівників центральних банків G7.
Очільники Мінфінів і центробанків вивчатимуть «усі можливі шляхи надання допомоги Україні відповідно до правових систем і міжнародного права», зокрема з використанням заморожених активів.
Робоча група з питань російських еліт, довірених осіб й олігархів (REPO), утворена за ініціативи G7, ще уточнюватиме вартість активів, оскільки $280 мільярдів — це приблизна сума.
Країни G7 також пообіцяли нові санкції та інші економічні заходи для подальшого підриву «спроможності росії вести незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну».
- Наразі США разом із європейськими партнерами працюють над створенням необхідної правової бази для використання конфіскованих суверенних активів рф для відновлення України. Юридично такі активи належать державі й на сьогодні не існує жодних правових механізмів для їх конфіскації на відміну від приватних активів.
- Напередодні Бельгія оголосила, що у 2024 році передасть на допомогу Україні €1,7 мільярда — це податки з доходів від заморожених російських активів. Країна створює спецфонд, з якого гроші підуть на військову техніку, гуманітарку тощо.