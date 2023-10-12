На Донеччині через російські обстріли загинули жінка й дитина. Семеро людей поранені

Російська армія продовжує обстрілювати Донеччину. Через атаки росіян 12 жовтня загинули двоє людей, а семеро отримали поранення.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

В Авдіївці осколкові поранення отримали чоловік 58 років та 61-річна жінка.

Ракетні удари по селу Багатир Волноваського району вбили 11-річного хлопчика, а його 6-річний брат дістав поранення. Їхню 31-річну матір ушпиталили з множинними рваними ранами.

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Під вогнем окупантів також опинилося село Галицинівка Покровського району. Там через розриви снарядів отримали поранення чоловік 32-х та жінка 62-х років.

У Гірнику Покровського району від російських боєприпасів загинула 44-річна жінка. Її 24-річний зять поранений.

Правоохоронці почали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).