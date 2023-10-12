У фарбі «Мони Лізи» знайшли рідкісну складову

Дослідники виявили рідкісний інгредієнт у складі фарби, якою Леонардо да Вінчі писав картину «Мона Ліза» у XVI столітті. Це продукт оксиду свинцю — плюмбонакрит.

Про це повідомляє Associated Press.

Леонардо да Вінчі, «Мона Ліза» / Wikimedia Commons

Відкриття вперше підтвердило теорію про те, що Леонардо використовував порошок оксиду свинцю, щоб фарба була більш густою і швидше висохла.

Щоб дізнатися хімічний склад фарби, дослідники взяли фрагмент розміром не більше людської волосини із верхнього правого краю картини. Потім його проаналізували за допомогою рентгенівського випромінювання синхротрона. Ця установка прискорює частинки майже до швидкості світла.