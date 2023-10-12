У фарбі «Мони Лізи» знайшли рідкісну складову

Дослідники виявили рідкісний інгредієнт у складі фарби, якою Леонардо да Вінчі писав картину «Мона Ліза» у XVI столітті. Це продукт оксиду свинцю — плюмбонакрит.
Про це повідомляє Associated Press.
Відкриття вперше підтвердило теорію про те, що Леонардо використовував порошок оксиду свинцю, щоб фарба була більш густою і швидше висохла.
Щоб дізнатися хімічний склад фарби, дослідники взяли фрагмент розміром не більше людської волосини із верхнього правого краю картини. Потім його проаналізували за допомогою рентгенівського випромінювання синхротрона. Ця установка прискорює частинки майже до швидкості світла.
- «Мона Ліза», або «Джоконда» — всесвітньо відома картина Леонардо да Вінчі, яка дала назву науковому феномену «ефект Мони Лізи». Коли створюється враження, що субʼєкт зображення завжди дивиться прямо на вас, незалежно від того, де ви стоїте. У 2019 році вчені з німецького університету Білефельд провели експеримент і зʼясували, що жінка на картині дивиться приблизно на 15 градусів у правий бік.