ВАКС закрив справу «короля контрабанди» Вадима Альперіна

Вищий антикорупційний суд у четвер, 12 жовтня, вирішив закрити кримінальне провадження проти одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого називали «королем контрабанди».
Про це повідомив Центр протидії корупції.
Рішення ухвалили судді ВАКС Олексій Кравчук, Євген Крук та Інна Білоус. Повний текст оголосять 17 жовтня. Сторона захисту використала так звані «поправки Лозового». Адвокати наполягали, що справу слід закрити, адже строки розслідування нібито продовжував не уповноважений субʼєкт.
Що таке «поправки Лозового»?
Верховна Рада у жовтні 2017 року ухвалила зміни до низки кодексів, запустивши таким чином судову реформу. Поправка тодішнього народного депутата Андрія Лозового (фракція Радикальної партії Олега Ляшка) пропонувала змінити ряд статей КПК, зокрема про обовʼязкову санкцію суду на проведення експертиз у кримінальних провадженнях.
- У листопаді 2019 року стало відомо, що під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці від правоохоронців утік Вадим Альперін — він причетний до схеми з розмитненням імпортованих товарів за зниженими цінами. Від реалізації цієї схеми держава зазнала понад 77 млн грн збитків. Бізнесмен імпортував товар у величезних кількостях, переважно з Китаю. Підробляючи документи, він умисно занижував митну вартість товарів. Митниця, зі свого боку, все одно оцінювала товар за справжньою вартістю. Альперін сплачував податки в повному обсязі, але потім ішов з фіктивними документами до суду й повертав собі всі раніше сплачені податки.
- 27 листопада 2019 року Альперін сам прийшов до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за два дні суд його арештував, а потім він вийшов із СІЗО під заставу в 70 млн грн. Рада національної безпеки та оборони на початку квітня 2021 року запровадила проти Альперіна санкції, а 14 квітня того ж року президент припинив його громадянство.
- У вересні 2022 року Велика палата Верховного суду розглянула позов Вадима Альперіна, якого називають «королем контрабанди», до президента України. Він вимагав скасувати указ про припинення його громадянства. Суд не задовільнив скаргу і залишив без змін рішення суду першої інстанції.