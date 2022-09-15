Верховний суд визнав законним указ Зеленського про припинення громадянства «короля контрабанди» Вадима Альперіна

Велика палата Верховного суду розглянула позов Вадима Альперіна, якого називають «королем контрабанди», до президента України. Він вимагав скасувати указ про припинення його громадянства. Суд не задовільнив скаргу і залишив без змін рішення суду першої інстанції.
Про це Верховний суд повідомив 15 вересня.
Ще 23 грудня 2021 року Альперіну у цьому позові відмовив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. Тоді суд дійшов висновку про те, що президент видав указ про припинення громадянства у межах своїх повноважень та в конституційний спосіб, також указ відповідає критеріям Кодексу адміністративного судочинства України.
Крім цього, суд урахував рішення Європейського суду з прав людини у справі «Рамадан проти Мальти», у якому йдеться про те, що припинення громадянства людини внаслідок набуття громадянства іншої держави у цій справі не є порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
- У листопаді 2019 року стало відомо, що під час спеціальної операції з виявлення корупціонерів на митниці від правоохоронців утік Вадим Альперін — він причетний до схеми із розмитненням імпортованих товарів за зниженими цінами. Від реалізації цієї схеми держава зазнала понад 77 млн грн збитків. Бізнесмен імпортував товар у величезних кількостях, переважно з Китаю. Підробляючи документи, він умисно занижував митну вартість товарів. Митниця, зі свого боку, все одно оцінювала товар за справжньою вартістю. Альперін сплачував податки в повному обсязі, але потім ішов з фіктивними документами до суду й повертав собі всі раніше сплачені податки.
- 27 листопада 2019 року Альперін сам прийшов до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, за два дні суд його арештував, а потім він вийшов із СІЗО під заставу в 70 млн грн. Рада національної безпеки та оборони на початку квітня 2021 року запровадила проти Альперіна санкції, а 14 квітня того ж року президент припинив його громадянство.