Верховний суд визнав законним указ Зеленського про припинення громадянства «короля контрабанди» Вадима Альперіна

Велика палата Верховного суду розглянула позов Вадима Альперіна, якого називають «королем контрабанди», до президента України. Він вимагав скасувати указ про припинення його громадянства. Суд не задовільнив скаргу і залишив без змін рішення суду першої інстанції.

Про це Верховний суд повідомив 15 вересня.

Ще 23 грудня 2021 року Альперіну у цьому позові відмовив Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду. Тоді суд дійшов висновку про те, що президент видав указ про припинення громадянства у межах своїх повноважень та в конституційний спосіб, також указ відповідає критеріям Кодексу адміністративного судочинства України.

Крім цього, суд урахував рішення Європейського суду з прав людини у справі «Рамадан проти Мальти», у якому йдеться про те, що припинення громадянства людини внаслідок набуття громадянства іншої держави у цій справі не є порушенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.