Дослідження: жаби імітують смерть, щоб уникнути домагань самців

Дослідники виявили, що деякі жаби симулюють смерть, щоб уникнути небажаної уваги самців.

Про це повідомляє The Guardian.

У рамках експерименту науковці помістили самців європейської жаби в коробки з двома самками: однією великою та однією маленькою. Потім шлюбну поведінку тварин записали на відео.

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У результаті 83% із 54 піддослідних самок намагалися повернути тіло, 48% видавали звуки невдоволення, а 33% застигали з витягнутими лапами. У деяких випадках це допомагало позбутися домагань самця.

Застигання з розкинутими лапами або «тонічна нерухомість» може бути реакцією на стрес, пояснили зоологи. Така реакція частіше виникає у молодих самок з меншим досвідом розмноження.

Науковці також припускають, що ця поведінка може мати іншу мету. Можливо, самка таким чином перевіряє силу та витривалість самця — ці риси можуть підвищити шанси на виживання потомства.