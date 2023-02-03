У Танзанії відкрили новий вид жаб, які не вміють квакати. Вони спілкуються дотиками

У Танзанії відкрили новий вид жаб-стрибунів. Вони мають незвичайне забарвлення, не вміють квакати та взаємодіють за допомогою дотиків.

Про це пише Science News.

Тварину назвали Hyperolius ukaguruensis, або шипогорла очеретяна жаба. Вона також відрізнається від інших жаб кольором. Більшість земноводних з цієї групи зелено-сріблясті, а Hyperolius ukaguruensis золотисто-коричнева.

CHRISTOPH LIEDTKE

Замість звичного квакання самки цих жаб торкаються колючок на горлі самців, щоб розпізнати потенційних партнерів. Біологи порівнюють цей спосіб обміну інформацією із шрифтом Брайля.

Такі жаби живуть тільки в горах Укагуру в Танзанії, тому отримали статус виду, який перебуває під загрозою зникнення.