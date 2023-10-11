Україна отримала від США грант на понад $1 мільярд. Гроші підуть на зарплати педагогам і виплати ВПО

До державного бюджету України надійшов грант від Сполучених Штатів Америки у розмірі $1,15 мільярда.

Про це 11 жовтня повідомило Міністерство фінансів України.

Кошти підуть на виплати переселенцям, людям з інвалідністю, малозабезпеченим сімʼям, виплати житлово-комунальних субсидій, виплати співробітникам ДСНС та на зарплати працівникам державних органів та педагогам.

Гроші зайшли у рамках проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні». Мета проєкту — часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не повʼязані зі сферою безпеки і оборони. У 2023 році Україна отримала вже $10,9 млрд прямої бюджетної підтримки від США у формі грантів.