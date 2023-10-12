Компанія Kormotech створила ветеринарну гарячу лінію та соціальну мережу для домашніх улюбленців

Глобальній компанії з українським корінням Kormotech цьогоріч виповнилося 20 років. За цей час компанія успішно вийшла на понад три десятки міжнародних ринків та реалізувала більше ніж 10 корисних соціальних проєктів, якими можуть скористатись всі.

Після початку повномасштабного вторгнення Kormotech з опорою на литовський міжнародний фонд U–Hearts створила глобальний ланцюжок допомоги українським тваринам — ініціативу Save Pets of Ukraine. За перший рік роботи залучили понад $3 мільйони допомоги. Save Pets of Ukraine — це більше за 300 000 нагодованих тварин і понад 1 500 тонн наданого зооволонтерам корму.

Бренд Optimeal від Kormotech створив перший в Україні мультиканальний сервіс веттурботи Optimeal Expert 9100. Лікарі приймали пологи в бомбосховищі по телефону і лікували поранених тварин, знайдених на передовій. Сервіс приймає у середньому 11 дзвінків і 13 звернень у месенджерах на годину.

Платформа LOOK 4 PAWS від бренду CLUB 4 PAWS популяризує адопцію безпородних тварин. За допомогою платформи вже вдалось прилаштувати понад тисячу тварин.

Kormotech розробила розважальну платформу Kormotech Family — сімейний альбом українських чотирилапих, куди можна додати власного улюбленця та розказати його історію.

На честь свого 20–річчя Kormotech передасть 100 000 гривень з кожних 20 тонн корму брендів CLUB 4 PAWS, Мяв!, Гав! на допомогу дітям і домашнім улюбленцям, які постраждали від війни. Кошти будуть скеровані у благодійний фонд «Голоси дітей» та ініціативу Save Pets of Ukraine. Спільно з фондом «Голоси дітей» компанія обладнає пет-френдлі сімейні кімнати для батьків і дітей в укриттях лікарень на прифронтових територіях, спільно із Save Pets of Ukraine закупить корми, ліки, вакцини та все необхідне для допомоги тваринам у притулках.