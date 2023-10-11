Зеленський у Брюсселі зустрівся з генсеком НАТО. Говорили про подальшу підтримку України зброєю

У Брюсселі пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Також вони разом дали коментарі журналістам.

Про це повідомляє пресслужба президента.

На зустрічі вони обговорили подальшу збройову підтримку України й очікувані майбутні рішення членів Альянсу. Президент очікує, що на сьогоднішньому засіданні Ради Україна — НАТО на рівні міністрів оборони й на завтрашньому засіданні міністрів оборони Альянсу союзники ухвалять позитивні рішення про поставки боєприпасів і військової техніки.

«Вдячний за ваш сильний сигнал під час форуму, що Україні потрібні засоби високої якості, у великій кількості та швидко, щоб зупинити дрони й перехопити ракети», — сказав Зеленський.

Також президент відзначив налаштованість української сторони на активну роботу із союзниками для узгодження нової адаптованої Річної національної програми для впровадження принципів і стандартів НАТО. У цьому контексті Зеленський наголосив на важливості підготовки спільно з Альянсом планів щодо взаємосумісності України з НАТО.

За словами Столтенберга, президент росії не відмовився від своїх амбіцій, тому рф збільшила атаки на критичну інфраструктуру України. Це каже про підготовку рф до зимового терору.

«Ми повинні підіймати наші ставки теж і надавати подальший потік зброї та боєприпасів Україні. Що міцнішою буде Україна на полі бою, то міцнішою буде позиція України за столом перемовин. Ми повинні зробити все, щоб історія не повторювалася, тому усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО», — сказав Столтенберг.

Генсек сказав, що союзники зустрічаються, щоб мобілізувати більше підтримки для України. Ідеться про протиповітряну оборону, артилерію та боєприпаси.