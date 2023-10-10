Росіяни бʼють по Авдіївці на Донеччині з артилерії та авіації. Тривають важкі бої

Росіяни масовано атакують Авдіївку на Донеччині з артилерії та авіації. Окупанти бʼють по житлових будинках у місті.

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Напередодні російські війська вдарили по Авдіївці з авіації, а відтак накрили місто з «Градів» і артилерії, повідомляють у Нацполіції. Двоє людей отримали поранення, зруйнований багатоквартирний будинок.

Зранку 10 жовтня Авдіївку обстрілювали з артилерії і танків. Інформація про постраждалих уточнюється.

За даними Deep State, російська армія намагається пробити оборону Сил оборони, зокрема, в районі населених пунктів Водяне та Красногорівка. У цьому районі тривають важкі бої, окупанти штурмують позиції українських військ.