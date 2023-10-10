Люди з діабетом І типу можуть отримати тест-смужки за електронним рецептом безплатно або з доплатою

З 8 жовтня люди із цукровим діабетом І типу можуть отримати тест-смужки для глюкометрів через програму реімбурсації — безплатно або з невеликою доплатою.

Про це пише МОЗ.

Перелік включає 23 найменування тест-смужок, вартість яких може повністю або частково відшкодувати держава. Їх можна отримати за електронним рецептом.

Електронний рецепт виписує лікар-ендокринолог, терапевт, педіатр чи сімейний лікар, що працює з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ).

На тимчасово окупованих територіях і в зоні бойових дій тест-смужки відпускають і за паперовими рецептами.

Щоб отримати тест-смужку безплатно або з частковою доплатою, треба йти в аптеку, яка має договір НСЗУ за програмою «Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові». Перелік таких аптек тут.