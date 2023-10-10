Люди з діабетом І типу можуть отримати тест-смужки за електронним рецептом безплатно або з доплатою

З 8 жовтня люди із цукровим діабетом І типу можуть отримати тест-смужки для глюкометрів через програму реімбурсації — безплатно або з невеликою доплатою.
Про це пише МОЗ.
Перелік включає 23 найменування тест-смужок, вартість яких може повністю або частково відшкодувати держава. Їх можна отримати за електронним рецептом.
Електронний рецепт виписує лікар-ендокринолог, терапевт, педіатр чи сімейний лікар, що працює з електронною системою охорони здоровʼя (ЕСОЗ).
На тимчасово окупованих територіях і в зоні бойових дій тест-смужки відпускають і за паперовими рецептами.
Щоб отримати тест-смужку безплатно або з частковою доплатою, треба йти в аптеку, яка має договір НСЗУ за програмою «Медичні вироби для визначення рівня глюкози в крові». Перелік таких аптек тут.
- Програму «Доступні ліки» доповнили тест-смужками для визначення рівня глюкози у крові із серпня. «Доступні ліки» — це урядова програма, яка діє з 2017 року. Вона допомагає українцям безкоштовно або з доплатою отримати ліки від деяких хвороб.
- Від 2024 року урядова програма «Доступні ліки» поповниться препаратами для лікування психічних розладів.