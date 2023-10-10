До мера Мукачевого і голови райради прийшли з обшуками через корупційну схему

Слідчі Служби безпеки України й Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками до мера міста Мукачеве Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо і до низки компаній. Правоохоронці розслідують корупційну схему.

Про це «Бабелю» повідомило джерело в СБУ.

Ідеться про продаж комунальної землі навколо стадіону «Авангард». Це центр Мукачевого, на березі річки Латориця. За даними слідства, влітку міська рада виставила на торги 3 гектари комунальної землі за заниженою в 10 разів ціною і продала її компанії, яка фактично належить Ланьо. СБУ називає його кримінальним авторитетом «Блюк».

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У спецслужбі кажуть, що через схему міський бюджет Мукачевого недоотримав від продажу 100 мільйонів гривень.