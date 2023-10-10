Генштаб: Окупанти втратили шість танків і сім артсистем за добу

За минулу добу між Силами оборони України й російським військом відбулося 39 боєзіткнень. Росія втратила 450 окупантів, шість танків, сім артилерійських систем, три бойові броньовані машини й засіб ППО.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Купʼянському напрямку українські військові відбили пʼять атак ворога біля Синьківки та Іванівки на Харківщині, на Лиманському — відбили сім атак у районі Макіївки на Луганщині.

На Бахмутському напрямку українські бійці відбили чотири атаки росіян неподалік Кліщіївки Донецької області. Сили оборони штурмують південніше Бахмуту Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області.

На Авдіївському та Марʼїнському напрямках окупанти понад 15 разів невдало атакували в районах Марʼїнки та Новомихайлівки на Донеччині. На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку українці стримують ворога в районі Левадного.

Протягом доби авіація України завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів, два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та станцію РЕБ росіян.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ