Нетаньягу закликав до формування надзвичайного уряду в Ізраїлі

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу закликав до формування надзвичайного уряду в країні.

Про це він сказав у зверненні 9 жовтня.

За його словами, є пʼять основних тем, які треба розглянути:

перемога над терористами, які все ще перебувають в Ізраїлі;

підготовка масштабної наступальної операції в Газі;

збереження спокою на інших фронтах;

продовження залучення міжнародної підтримки для операції;

обʼєднання країни.

Нетаньягу закликав опозицію приєднатися до уряду національної єдності без «жодних попередніх умов», як це було напередодні Шестиденної війни 1967 року.

Також він сказав, що бомбардування Гази є «лише початком», а для Ізраїлю настають «важкі дні».

«Звірства, скоєні ХАМАС, не бачили з часів звірств ІДІЛ. Дітей, звʼязаних і страчених разом із членами їхніх сімей, молодих дівчат і хлопців, розстріляних у спину, страчених, інші звірства, які я не буду тут описувати... Ми завжди знали, що таке ХАМАС. Тепер весь світ знає. ХАМАС це ІДІЛ», — зазначив премʼєр Ізраїлю і запевнив, що Ізраїль переможе.

Що зараз відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі», а 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.

Станом на ранок 9 жовтня ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з сектором Гази. Наразі війська зачищають міста, оскільки там ще можуть ховатися бойовики. За останні 48 годин армія Ізраїлю мобілізувала 300 тисяч резервістів.

Під час атак ХАМАС загинули щонайменше 85 ізраїльських військових, повідомив представник Армії оборони Ізраїлю. Загалом загинули щонайменше 900 ізраїльтян. Серед загиблих в Ізраїлі — дві українки, також дипломати України врятували пораненого українського хлопчика з півдня Ізраїлю, міста Сдерот. Із палестинської сторони загинули щонайменше 704 людини.