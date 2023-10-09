«Схеми» знайшли російський паспорт у судді Верховного суду Валентини Сімоненко. У березні вона подала у відставку

Журналісти проєкту «Схеми» виявили ще одну українську суддю з російським паспортом — ідеться про суддю Верховного суду Валентину Сімоненко, яка у березні 2023 подала у відставку.

Вони посилаються на витяг з «Роспаспорту». За даними журналістів, суддя, коли ще мала прізвище Смірнова, стала громадянкою росії 10 квітня 2003 року на підставі того, що її родич, чоловік або батьки мають російське громадянство.

На момент отримання громадянства рф Сімоненко вже працювала суддею в Апеляційному суді Севастополя в Криму. Станом на зараз паспорт Сімоненко значиться «недійсним у звʼязку із закінченням терміну його дії».

Паспорт їй видали у Ростовській області. За даними журналістів, станом на 2015 та 2017 роки Сімоненко була зареєстрована саме в цьому регіоні.

«Схеми» припускають, що Валентина Сімоненко не виходила з російського громадянства. У коментарі журналістам вона заперечила, що отримувала російське громадянство. Проте визнала, що неодноразово їздила до Ростовської області, де на той момент проживали батьки її чоловіка. «Що я буду брехати, я дійсно була там, бо ми їздили до його [чоловіка] мами. Вона там жила», — повідомила Сімоненко.

У березні 2023 року Валентина Сімоненко подала заяву про відставку.

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