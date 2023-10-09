Фінляндія виділяє €92 мільйони на підтримку країн, що постраждали від російської агресії

Фінляндія виділяє €92 мільйони допомоги Україні та іншим країнам, які постраждали від російської агресії.

Про це повідомляє пресслужба фінського МЗС.

Підтримку надають через Групу Світового банку. Фінляндія виділяє €62 мільйони на програму підтримки України та Молдови: €12 мільйонів з цієї суми передадуть як грант і €50 мільйонів — у вигляді позики. Крім того, Фінляндія надасть €30 мільйонів кредитом країнам, які постраждали від російської агресії. Зокрема, гроші спрямують на запобігання поширенню інфекційних захворювань. Про які саме країни йдеться, в МЗС Фінляндії не уточнюють.

В Україні кошти від Фінляндії спрямують на потреби охорони здоровʼя, транспорт, енергетику, сільське господарство, будівництво житла та соцзабезпечення. У Молдові гроші підуть на потреби біженців з України, а також — фінансування програми розвитку та готовності до криз.

«Це додаткове фінансування свідчить про непохитну підтримку Фінляндією України відповідно до урядової програми. Ми також підтримуватимемо покращення продовольчої безпеки в країнах, які постраждали від російського вторгнення», — сказав міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо.