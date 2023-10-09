Вищий антикорсуд закрив справу «Роттердам+» — САП оскаржить рішення

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду вирішила закрити справу «Роттердам+» через закінчення строку досудового розслідування (п. 10 ч. 1 ст. 284 КПКУ).

Спеціальна антикорупційна прокуратура не погоджується з рішенням і оскаржить його в апеляційному суді, пише пресслужба. Там також додають, що рішення ВАКС ухвалив один суддя.

Справа «Роттердам+»

Формулу «Роттердам+» Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) почала використовувати з квітня 2016 року. Вона встановлювала тариф для теплових електростанцій на базі середньої ціни вугілля за імпортним паритетом за останній рік. Після цього ціни на електроенергію зросли — тариф в Україні був привʼязаний до вартості вугілля на товарних біржах Нідерландів. У березні 2017 року НАБУ почало розслідувати змову під час впровадження формули «Роттердам+».

За оцінкою слідства формула призвела до збитків для споживачів електрики на суму 19,357 млрд гривень протягом 2016—2017 років. Версія слідства полягає в тому, що в «Роттердам+» заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме — на транспортування вугілля національного виробника до теплових електростанцій з порту в Роттердамі.

У вересні 2022 року завершилося розслідування першого епізоду в справі «Роттердам+» за підозрою щодо шести фігурантів. У січні 2023 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування другого епізоду за підозрою щодо 15 людей у справі.