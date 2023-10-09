Генштаб: Сили оборони відбили всі атаки і ліквідували 350 окупантів

За минулу добу між Силами оборони України та російським військом відбулося 37 бойових зіткнень. Українські військові знищили два ворожі танки, артсистему, три бойові броньовані машини та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку українські бійці відбили три атаки росіян у районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області. На Лиманському напрямку відбили чотири атаки в районі Макіївки Луганської області, а на Бахмутському — відбилися від окупантів північніше Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Біля останніх двох населених пунктів Сили оборони мають частковий успіх.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни безуспішно атакували 15 разів у районах Авдіїївки, Мар’їнки, та Новомихайлівки на Донеччині. На Запорізькому напрямку захисники відбили атаку в районі північніше Новопрокопівки Запорізької області.

Протягом минулої доби авіація України завдала три удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Підрозділи ракетних військ уразили три артилерійські засоби, дві радіолокаційні станції, два райони зосередження особового складу та два склади боєприпасів росіян.