WSJ: Іранські спецслужби допомогли ХАМАС організувати напад на Ізраїль

Іран допоміг ХАМАС спланувати атаку на Ізраїль під час зустрічі в Бейруті минулого тижня. Напад готували тижнями,

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Високопоставлені представники ХАМАС та ліванської «Хезболли» розповіли журналістам, що іранські спецслужби дали дозвіл нападати на Ізраїль 2 жовтня.

Із серпня офіцери іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) разом із бойовиками ХАМАС створювали план повітряного, наземного та морського вторгнення. Деталі операції уточнювали і з «Хезболлою».

Цю інформацію також підтвердили європейський чиновник і радник сирійського уряду. Водночас представник ХАМАС Махмуд Мірдаві заявляв, що угруповання планувало напад самостійно.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен казав, що Вашингтон не бачить доказів того, що Іран «керував цією конкретною атакою або стояв за нею», але визнав, що між країною та угрупуваннями є звʼязок.

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї напередодні оцінив напад ХАМАС і написав у X (Twitter): «Дасть Бог, рак узурпаторського сіоністського режиму буде викорінено руками палестинського народу та сил Опору в усьому регіоні».

За словами неназваних високопоставлених членів ХАМАС і «Хезболли», одна з цілей нападу бойовиків — порушити мирні відносини з Саудівською Аравією та Ізраїлем, які Іран вважає загрозливими.

Що відбувається в Ізраїлі?

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». Ізраїль у відповідь оголосив про початок контртерористичної операції в секторі Гази під назвою «Залізні мечі». Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у зверненні до громадян сказав, що країна перебуває «у стані війни і переможе».

В Ізраїлі 8 жовтня офіційно оголосили війну після нападу бойовиків ХАМАС на країну. Ціллю Ізраїль вбачає контроль над усім сектором Гази.