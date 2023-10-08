В Афганістані стались два землетруси. «Талібан» заявив про дві тисячі загиблих

На заході Афганістану сталися два землетруси магнітудою 6,3. Адміністрація «Талібану» заявила, що підземні поштовхи забрали життя 2 053 людей, ще 9 240 мешканців дістали поранення.

Речник Міністерства стихійних лих мулла Джанан Сайєк повідомив про пошкодження 1 329 будинків, передає Reuters.

«Партнери та місцева влада очікують, що кількість жертв збільшиться, оскільки пошуково-рятувальні роботи тривають на тлі повідомлень про те, що деякі люди можуть бути заблоковані під завалами будівель», — заявили в ООН.