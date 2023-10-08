Минулої доби Сили оборони знищили 580 окупантів і 106 одиниць їхньої техніки

Минулої доби Сили оборони ліквідували 580 окупантів і 106 одиниць ворожого озброєння й техніки. З 24 лютого 2024 року російська армія втратила 279 890 військових.

Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 68 бойових зіткнень. Російські окупанти наступають у районах Купʼянська, Кремінної, Бахмуту та Донецька, Збройні сили України атакують на сході та півдні.

Біля тимчасово окупованого Донецька було 30 невдалих ворожих штурмів у районах Авдіївки, Первомайського, Марʼїнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Водяного та Золотої Ниви.

Також українські зʼєднання продовжують наступальну операцію в напрямку Мелітополя, завдають ворогові втрат у живій силі та техніці, закріплюються та виснажують армію рф.

Під Бахмутом росіяни намагалися повернути позиції в районі Андріївки, водночас ЗСУ мають успіх на північний схід від селища.