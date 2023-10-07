Україна перевіряє інформацію про загибель своєї громадянки в Ізраїлі

Україна перевіряє інформацію про можливу загибель в Ізраїлі однієї громадянки країни та розшукує ще двох українців.

Про це ввечері 7 жовтня повідомив президент Володимир Зеленський.

Українське посольство на постійному контакті з ізраїльською владою, основними лікарнями. Дипломати тримають ситуацію під контролем. Якщо українець потрапив у надзвичайну ситуацію, то треба звернутися на гарячі лінії:

Посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782;

Української дипустанови в місті Рамалла: + 972 59 823 93 99.

Ситуація в Ізраїлі

Уранці 7 жовтня палестинський рух ХАМАС напав на Ізраїль, заявивши про початок військової операції «Повінь Аль-Акса». ХАМАС стверджував, що випустив по території Ізраїлю понад 5 тисяч ракет. Міноборони Ізраїлю підтвердило пуски понад двох тисяч ракет. Деякі з них вдарили по цивільних обʼєктах у низці міст, зокрема у столиці Тель-Авів.

Під час ракетної атаки сотні бойовиків проникли до семи ізраїльських громад, що межують із сектором Гази. Бойовики захопили військову базу на КПП «Ерез», убили військовослужбовців, а також розстрілювали цивільних в усіх захоплених громадах. Армія оборони Ізраїлю почала операцію «Залізні мечі». Авіація завдає ударів по сектору Гази, а війська отримали наказ звільнити захоплені території. Під вечір Ізраїль заявив, що його військові увійшли у всі міста на кордоні з Газою, де були бойовики ХАМАСу, і перевіряють кожен населений пункт. Пізніше бойовики знову запустили ракети по Ізраїлю.

Напад на Ізраїль привітав Іран. Засудили атаку Велика Британія, Франція, Нідерланди, Україна, а також голова Єврокомісії. Туреччина, Єгипет і росія закликають сторони припинити вогонь. США заявили, що працюватимуть над тим, щоб Ізраїль «мав те, що йому потрібно для захисту».

В Ізраїлі загинули щонайменше 200 людей, ще понад тисячу поранені.