В Ізраїлі вже щонайменше 40 загиблих. США обіцяють забезпечити країну всім необхідним для захисту

В Ізраїлі від початку ранкової атаки ХАМАСу загинули вже щонайменше 40 людей, ще 779 людей шпиталізували. Дані наводить ізраїльська Національна служба екстреної медичной допомоги «Маґен Давід Адом». Очікується, що кількість загиблих зростатиме. Палестина повідомляє про 160 своїх убитих, кількість поранених перевищила тисячу людей.

Тіла убитих палестинців доставляють у морг у місті Газа, 7 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель»

Бойовики ХАМАСу публікують фото на ізраїльських танках. Al Jazeera пише, що за оцінками ізраїльських джерел, щонайменше тисячі палестинців вдалося проникнути в Ізраїль через чотири різні райони. 1 2

Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Військові ХАМАСу тримають палестинський прапор на танку армії Ізраїлю. Місто Газа, 7 жовтня 2023 року. Getty Images / «Бабель» США Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що Сполучені Штати працюватимуть над тим, щоб Ізраїль «мав те, що йому потрібно для захисту». «Найближчими днями Міністерство оборони працюватиме над тим, щоб Ізраїль мав те, що йому потрібно, щоб захистити себе і захистити цивільне населення від невибіркового насильства і тероризму», — заявив Остін. Очікується, що премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу і президент США Джо Байден виступлять протягом наступної години.

Палестинські бойовики запускають ракети по Ізраїлю з Гази, 7 жовтня 2023 рік. Getty Images / «Бабель»

ООН Координатор ООН на Близькому Сході Тор Веннесланд теж засуджує багатофронтовий напад на Ізраїль. «Я різко засуджую сьогоднішню ранкову атаку з кількох фронтів на ізраїльські міста поблизу сектора Гази і ракетний обстріл центральної частини Ізраїлю бойовиками ХАМАСу. Ці події призвели до жахливих сцен насильства та багатьох загиблих і поранених серед ізраїльтян, причому багатьох із них, як вважають, викрали в Газі. Це жахливі напади, спрямовані проти цивільних осіб, і їх слід негайно припинити», — наголосив Тор Веннесланд.

Члени ізраїльської армії займають позиції в районі Зікім після ракетного обстрілу з Гази, 7 жовтня 2023 рік. Getty Images / «Бабель»