Генштаб: Минулої доби Сили оборони знищили понад 600 росіян і 23 їхні танки

Минулої доби російська армія втратила приблизно 610 військових, 23 танки, 20 бойових броньованих машин, 22 артилерійські системи і систему ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 281 700 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Сили оборони України продовжують наступ у напрямку Мелітополя і Бахмуту, мають частковий успіх неподалік Копані та Новопрокопівки в Запорізькій області.

Українські захисники відбили ворожі атаки в околицях Синьківки та Іванівки на Харківщині, а також поблизу Макіївки на Луганщині та Андріївки на Донеччині. На околицях Вугледару, Золотої Ниви, Старомайорського також відбиті ворожі наступи.

Українська авіація за добу 13 разів вдарила по скупченнях російських військ, озброєння та військової техніки, а також тричі — по зенітно-ракетних системах ворога.

Українські ракетні війська уразили командний пункт росіян, зенітно-ракетну систему, 6 артилерійських систем та станцію РЕБ.